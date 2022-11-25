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İzmir'de helikopter destekli operasyon: 29 kişi gözaltına alındı

İzmir'de helikopter destekli operasyon: 29 kişi gözaltına alındı
25 Kasım 2022 Cuma 12:37

İzmir'de emniyet haklarında arama kararı bulunan kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Helikopterlerin de destek verdiği operasyonu 116 ekip ve 295 personel katılırken, 29 kişi de gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik helikopter destekli operasyonlar düzenledi. 116 ekip ve 295 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, silahlı yağma ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #haber #gözaltı
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