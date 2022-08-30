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İzmir'de helikopter kazası: 2 kişi yaralı

İzmir'de helikopter kazası: 2 kişi yaralı
30 Ağustos 2022 Salı 16:12

İzmir Çiğli'de kalkışa hazırlandığı öğrenilen bir helikopter pilotun kontrolünden çıkınca yan yattı. Kazada pilot ve yardımcısı yaralanırken, helikopterin de pervanesi parçalandı


Kaza, saat 15.00 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasının arazisinde meydana geldi. Ambalaj fabrikasına ait helikopter, havalanmaya hazırlanırken, bilinmeyen nedenle pilotun kontrolünden çıktı. Kendi etrafından dönen helikopter yan yattı, pervanesi yere çarptı. Pervane parçalanırken, yaralanan pilot ile yardımcı pilot kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pilotlar ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #helikopter #kaza
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