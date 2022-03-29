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İzmir'de her ay havuz keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’taki Celal Atik Yüzme Havuzu artık yılın her ayı kullanılabilecek. Havuzun üstü, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’ndan alınan izinle kapatılarak yeniden halka açıldı.

İzmir'de her ay havuz keyfi
29 Mart 2022 Salı 10:41

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir spor kentine dönüştürme vizyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’taki Celal Atik Yüzme Havuzu’nun üzerini kapattı. Böylelikle havuz 12 ay boyunca kesintisiz hizmet verebilecek.  

Üstü kapatılan havuz yüzme ve su topu eğitimleri için ise yeniden halka açtı. Serbest yüzme eğitimlerinde yaş sınırı aranmıyor. Spor okullarındaki yüzme ve su topu branşlarından ise 7-14 yaş aralığındaki çocuklar havuzdan yararlanabilecek.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’ndan izin alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in su sporlarına olan desteğini ve ilgisini çok iyi biliyoruz. Bizler de kulüp olarak su sporlarında marka bir kent yaratılma vizyonu doğrultusunda hareket ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan verilen izin ile havuzun üstü balonla kapatıldı ve herkese yeniden açıldı” diye konuştu.
Spor okulları ve serbest yüzme saatleri ile ilgili bilgi, 425 04 21 (Dahili 106-107-108)  numaralı telefondan alınabilir.

Etiketler; #izmir #havuz #kültürpark #celal atik yüzme havuzu
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