İzmir'de her mahalleye bir kütüphane! Başkan Soyer'den kitap bağışı çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyasını, 200 kitap bağışıyla başlattı. Bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle muhtarlıkları kütüphaneye dönüştüreceklerini söyleyen Başkan Soyer, bu kütüphanelere gönderilmek üzere İzmirlileri kitaplarını paylaşmaya çağırdı. Başkan Soyer, “Siz destek olun ki her mahallenin bir kütüphanesi olsun. Siz destek olun ki aydınlık mahalle mahalle büyüsün” dedi.

İzmir’de “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası başladı. Kampanyanın ilk destekçisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Başkan Soyer kampanyaya 200 kitap bağışladı.

Ekonomik krize rağmen bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Tunç Soyer, “Bu ilke doğrultusunda tüm zorluklara ragmen dezavantajlı mahallelerin muhtarlıklarına kütüphaneler kuruyoruz. Bu kütüphanelerin raflarını da ancak dayanışma duygularını göstermekten hiçbir zaman kaçınmayan İzmirlilerle doldurabileceğimizi biliyoruz. Biliyoruz ki ancak birlikte bilgiyi çoğaltabilir, aydınlığı büyütebiliriz. Tam da bu yüzden sizi kitaba erişimi olmayan mahallelerle kitaplarınızı paylaşmaya çağırıyorum. Siz destek olun ki her mahallenin bir kütüphanesi olsun. Siz destek olun ki aydınlık mahalle mahalle büyüsün, gelecek aydınlık olsun” dedi.

Kampanyaya nasıl destek olunabilir?



Kampanyaya ikinci el kitapla destek olunabiliyor. Ancak kampanya kapsamında ansiklopedi kabul edilmiyor. Bağışçılar yıpranmamış, yırtılmamış ve okunabilir kitaplarını, üzerine “Her Mahalleye Bir Kütüphane” yazacakları bir koliye koyarak şu noktalara bırakılması isteniyor:



Kent Kütüphanesi, Alsancak

Şato Kütüphanesi, Konak

Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi, Alsancak

Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi, Buca

Güzelbahçe Kütüphanesi, Güzelbahçe

Işılay Saygın Kütüphanesi, Buca

Sasalı Tarım Geliştirme Merkezi Kütüphanesi, Çiğli

Vapur Kütüphaneleri: Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru, Fethi Sekin Arabalı Vapuru ve Uğur Mumcu Arabalı Vapuru

Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi, Konak

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti, Bornova

Yasemin Kafe, Bostanlı

Karşıyaka Eşrefpaşa Polikliniği

Balçova İZSU binası

Kütüphaneler Müdürlüğü’nden muhtarlara eğitim

Kampanya kapsamında toplanan kitaplar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından tasnif edilecek, temizlenecek ve İZBETON tarafından yapılan muhtarlık kütüphanelerine gönderilecek. Kütüphaneler

Müdürlüğü ise muhtarlara kitap tasnif etme, dizilim, ödünç verme ve kütüphane yönetmekle ilgili temel konularda eğitim verecek.

İlk etapta 50 mahalle

İZBETON, “Her Mahalleye Bir Kütüphane” projesi kapsamında İzmirli muhtarları projeye dair bilgilendirdi. Projeden faydalanmak isteyen muhtarlar, kütüphane taleplerini İZBETON’a iletti. İZBETON ekipleri kütüphane yapılacak alanın uygunluğu, muhtarlığın mahalledeki konumu, bütün mahalleye hizmet edip edemeyeceği gibi kriterleri göz önüne alarak muhtarlıkları inceledi. İlk etapta Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Güzelbahçe, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak ve Narlıdere’deki muhtarlıklara kütüphane kurulacak.