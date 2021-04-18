İzmir'de her türlü ayrımcılıkla mücadele için eğitim

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel adalet ve eşitliğin tesisi için eğitim ve farkındalık çalışmalarını hızlandırıyor. İzmir’de her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek, bir arada yaşam ve barış kültürünü desteklemek amacıyla Büyükşehir bünyesinde kurulan Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü, bu kapsamda Yerel Gençlik Dernekleri Ağı üyelerine beş gün süren “İnsan Hakları ve Hak Temelli Çalışma” eğitimi verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentte bir arada yaşam kültürünün gelişmesi ve refahın adil dağıtılması vizyonu doğrultusunda kurulan Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırıyor. İzmir’de her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve insan hakları, sosyal adalet ve barış kültürünü desteklemek amacıyla çalışmalarını yürüten Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü, Pi Gençlik Derneği’nin koordinasyonunda Yerel Gençlik Dernekleri Ağı üyelerine beş gün süren “İnsan Hakları ve Hak Temelli Çalışma” eğitimi verdi. Türkiye'nin farklı illerinden katılan 32 dernek temsilcisine interaktif atölye yöntemleriyle hazırlanan eğitim programıyla, insan hakları temel değer ve kavramları, demokrasi kültürü, sosyal haklar, katılım ve aktif yurttaşlık kavramlarının sivil toplumla ilişkisi ve savunuculuk faaliyetleri konularında bilgiler aktarıldı. Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü farklı hedef grupları, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları çalışanları ile hak temelli alanda kapasite güçlendirme çalışmaları yürütmeye devam edecek.

Kolektif üretim ve paylaşım



Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'de yaşayan tüm insanların ve farklı kırılganlıklara sahip grupların kamusal hizmetlere eşit erişimini arttırmak, kent haklarından adil şekilde yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla 17 Temmuz 2020 tarihinde Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak kuruldu.

Müdürlük, bu kapsamda kentsel hizmetlere eşit erişim üzerine araştırma, analiz ve raporlama çalışmaları, farklı hedef grupları ile ayrımcılık karşıtı atölyeler ve barış kültürü eğitimleri, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları çalışanları ile insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanında kapasite güçlendirme çalışmaları, insan hakları, göç, bir arada yaşam kültürü gibi konularda konferans ve çalıştaylar, kültürlerarası diyaloğu ön plana çıkartan sosyo–kültürel etkinlikler, kentte yaşayan farklı aidiyetlere sahip bireylerin kolektif bir şekilde üretim ve paylaşım yapabilecekleri alanların kurulması için çalışmalar yürütüyor. Kapsayıcı kent politikalarını destekleme yönünde yapılan tüm bu çalışmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kent konseyleri, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde yürütülüyor.

