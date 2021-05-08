İzmir'de hijyenik ve sağlıklı gıda için sıkı denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan bayramı öncesi tatlı imalathaneleri, fırınlar ve gıda satışı yapan işletmeleri denetledi. Tarihi geçmiş ürünlere tutanakla el koyuldu, hijyen koşullarına yeterince uyulmayan imalathaneler hakkında ise yasal işlem uygulandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle tatlı satışlarının arttığı Ramazan bayramı öncesi, imalathaneler başta olmak üzere fırınlarda ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı. Tüketicilere sağlıklı gıdanın ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığı belirlenen işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.

Denetim sırasında son kullanma tarihleri geçtiği halde kullanılan gıda ürünleri tespit edildi. Zabıta personeli bu ürünlere imha edilmek üzere tutanakla el koydu. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü personelinin de yer aldığı çalışmada gıda satışı yapan zincir marketler de denetlendi. Marketlerde fahiş fiyat denetiminin yanı sıra ürün etiketleri ve ürünlerin tarihleri kontrol edildi.

“Halkımızın sağlıklı gıda tüketmesi için görev başındayız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca, “Denetimlerde işletmelerin kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyoruz. Burada ekiplerimiz personelin kıyafet temizliğinden imalathanelerdeki hijyen koşullarına kadar titizlikle kontrol ediyor. Sürdürülen bu denetimlerin tek amacı İzmirlilerin sağlıklı gıda tüketmesi” dedi. Gökhan Daca, bu denetimlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve 6585 sayılı Perakende Ürünlerinin Denetimine yönelik kanunlar kapsamında gerçekleştirildiğini anımsattı.