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İzmir'de hırsızlık ölümle bitti!

İzmir'de kablo çalmaya çalışan 34 yaşındaki Uğur S. akıma kapılarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uğur S. kurtarılamadı

İzmir'de hırsızlık ölümle bitti!
22 Mayıs 2021 Cumartesi 07:47

Olay İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Dedebaşı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binaya giren Uğur S., girişte bulunan kabloları çalmak istedi. Kabloları sökmeye çalışan Uğur S., o sırada akıma kapıldı. Uğur S.'yi yerde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Uğur S.'nin kablolardan dolayı akıma kapıldığını tespit etti. Bölgeye elektrik dağıtım şirketi ekipleri çağrıldı ve elektrikler kesildi. Daha sonra sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Ancak Uğur S., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uğur S.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Uğur S.'nin kablolarını çalmaya çalıştığı binanın İzmir'deki büyük depremde hasar aldığı ve bu yüzden boşaltıldığı öğrenildi. Öte yandan Uğur S.'nin çok sayıda suçtan kaydı olduğu da belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #elektrik çarpma #ölüm #hırsızlık ölüm
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