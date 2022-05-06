İzmir'de hırsızlık şüphelisi 9 kişi yakalandı

İzmir'in Dikili ve Kemalpaşa ilçelerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 9 şüpheli, yakalandı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde S.Y'nin bahçesinden balıkçılıkta kullanılan malzemelerinin çalınması üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı.

13 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin F.D, Y.D, M.İ, K.G, C.E. ve M.Ö. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin 5 farklı adresinde yapılan aramalarda, 10 demir boru, 2 bin 500 ağ mantarı, 10 adet 250 kilogramlık ağ çekmede kullanılan alet, 1 demir trol rolesi, 300 ağ kurşunu ve 10 demir malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde TCDD'ye ait tren yolunda korkuluk demirlerinin kesildiği ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, C.D, İ.Ö ve N.K'nin korkuluk demirlerini keserken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.