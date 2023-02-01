İzmir'de Hülya Onaylı'nın ölümü davasında flaş gelişme! İki isme suç duyurusu!

İzmir'de görevli olduğu tramvay köprü durağında tuvalet olmadığı için ihtiyacı nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın (38) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili tutuksuz sanık sürücü Bahadır S.’nin (35) yargılandığı davada hakim, Onaylı’nın çalıştığı kurum İzenerji İnsan Kaynakları Temizlik Bakım ve Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş ve İzenerji A.Ş.vekili A.C.E. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji şrketinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'ya, 20 Eylül saat 21.30 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki köprü tramvay durağından, tuvalet ihtiyacını karşılamak için yolun karşısına geçmek isterken Bahadır S. (34) yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil çarptı. Tramvay istasyonu güvenlik görevlisi, evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı, ihbarla gelen sağlık ekibince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Onaylı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Onaylı'nın cenazesi, Yağhaneler Çinili Camisi'nde kılınan namaz sonrası Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Onaylı'nın ağabeyi Özer Tunaoğlu (48) da 9 gün sonra beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜNÜN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Bahadır S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Onaylı'nın, görevli olduğu köprü tramvay durağının yakınındaki yaya geçidine gelip, kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına doğru koştuğu belirtildi. Bu sıra gelen Bahadır S.’nin da otomobille çarpması sonucu Onaylı'nın havalanarak 40 metre mesafedeki diğer şeridin orta kısmına düştüğü ve yolun bitimindeki şeride savrulduğu, iddianamede yer aldı. Kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre Bahadır S.’nin, kazada yüksek hızla ve tedbirsiz olarak yaya geçidine yaklaştığının tespit edildiği de iddianamede belirtildi. Bahadır S.'nın trafik ihlali, Hülya Onaylı da kırmızı ışık ihlali yaptığı için kazanın oluşumunda etken olduklarına vurgu yapıldı. Kazayla ilgili kurum, kuruluş ve 3'üncü kişilerin hata ve ihmallerinin görülmediği de kaydedildi. İddianamede, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında Bahadır S.’nin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Ara duruşmada tahliye edilen sanığa ev hapsi verildi.

‘DURUŞMADA SOSYAL MEDYA GERGİNLİĞİ’

Tutuksuz Bahadır S.'nin yargılanmasına bugün 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya sanığın yanı sıra Onaylı’nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Abdurrahman Aykut Dikencik, “Yayanın geçişini tamamlamasına bir adım kala çarpma gerçekleşmiştir. Yolun ortasında çarpmamış, dolayısıyla bize göre dosya tamamlanmıştır, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Onaylı’nın kardeşi Derya Karaca da sanığın sosyal medyada kendilerini tehdit ettiğini savundu. Karaca, “Sanık halen sosyal medyada bana mesaj göndererek bu davadan beraat edeceğini, bana el sallayacağını belirtmiştir. Ayrıca ‘Kardeşin rahat etmesin, senin rüyalarına girsin’ gibi mesajlar yanında hakaret ve tehdit içerikli mesajlar göndermektedir" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz verilen sanık Bahadır S, “Sosyal medyada aleyhime çok sayıda yorum yapılınca ve çoluğum çocuğum aleyhine birtakım mesajlar gönderilince ben de o anki psikoloji ile mesajlar göndermiş olabilirim" dedi. Sanık avukatı, kazayla ilgili ek bilirkişi raporu alınmasını ve müvekkilinin elektronik kelepçe olan adli kontrol şartının kaldırılması talebinde bulundu. Savunmaların ardından mütalaa sunan iddia makamı, İzenerji A.Ş.vekili A.C.E. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, aracının hızının tespiti amacıyla bilirkişi ek raporunun alınması ve ardından da dosyanın adli tıp kurumuna sevki isteminde bulundu.

‘KUSUR DURUMUNU İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BELİRLEYECEK’

Mütalaanın ardından hakim ara kararını açıkladı. Hakim, bilirkişi raporuna göre ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında’ yazılı işveren yükümlülüklerine uygun olarak risklerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, uygulanması ve denetlenmesi konusunda gerekli özeni göstermediği için Hülya Onaylı'nın işvereni İzenerji İnsan Kaynakları Temizlik Bakım ve Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş.ve hazırlanan tehlike belirleme ve risk analizini imzalayan işveren vekili A.C.E. hakkında hakkında iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmeliklerde yazılı kurallara uyulmaması ve gerekli özeni göstermemesi nedeniyle meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gereğinin takdir ve ifası için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Hakim, olay anında hıza ait somut rakamları ifade eden ek bilirkişi raporu hazırlanmasının istenmesine, rapor ulaştığında ise dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesine gönderilerek kusur durumlarının belirlenmesine hükmetti. Tutuksuz sanığın adli kontrol durumunda değişiklik yapılmazken, duruşma 23 Mayıs’a ertelendi.