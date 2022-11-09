YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
0
TWITTER'A BİR YENİLİK DAHA GELİYOR
TWITTER'A BİR YENİLİK DAHA GELİYOR
0
YAŞAYAN EN SEKSİ ADAM SEÇİLDİ
YAŞAYAN EN SEKSİ ADAM SEÇİLDİ
0
SERDAR ORTAÇ'I ÇILDIRTAN OLAY!
SERDAR ORTAÇ'I ÇILDIRTAN OLAY!
0

İzmir'de Hülya'yı öldüren koca nihayet yakalandı!

İzmir'de Hülya'yı öldüren koca nihayet yakalandı!
09 Kasım 2022 Çarşamba 09:13

İzmir Bornova'da boşanma aşamasında olduğu kocasından defalarca şikayetçi olan 52 yaşındaki Hülya Şellavcı Yeğin, iş yerinde başından vurularak öldürülmüştü. Olay sonrası kayıplara karışan eşi Kaffar Yeğin ise nihayet yakalanarak gözaltına alındı

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti. Yakınları tarafından burada, saat 00.30 sıralarında kanlar içerisinde bulunan Yeğin'in, yapılan incelemede tabanca ile başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; kot pantolon ile ceket giyen ve elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölü bulunmasından 5,5 saat önce atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı yer aldı.

YAKALANDI

Polis ekipleri, Hülya Şellavcı Yeğin’in katil zanlısı Kaffar Yeğin’in Konak ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese baskın yapıp, cinayet zanlısı Kaffar Yeğin'i yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yeğin’in, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği öğrenildi.

YAKALANMAMAK İÇİN EVDE BALKONUNA BİLE ÇIKMAMIŞ

Yeğin'in emniyetteki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'in iş yerine konuşmak için gittiğini ancak aralarında çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Yeğin, cinayetin ardından geceyi İzmir Güzelbahçe'de ormanda geçirdiğini, burada kıyafetlerini ve ayakkabısını değiştirip, yüzünü de gizlemek için şapka taktıktan sonra arkadaşı M.G.'nin evine gittiğini söylediği belirtildi. Cinayetin ardından yakalanmamak için saklandığı evin balkonuna bile çıkmayan Yeğin'in sahte kimlik çıkartmak için ilk kez 3 Kasım'da saklandığı evden dışarı çıktığı sırada tespit edildiği ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #hülya yeğin #cinayet #kadın cinayeti #haber
Önceki Haber
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de yayımlandı
Sonraki Haber
Yeni doğan bebeği poşete koyup 5. kattan attılar!
Yargı, Seferihisar'da jeotermal aranmasına 'dur' dedi
Yargı, Seferihisar'da jeotermal aranmasına 'dur' dedi
0
Öğrenciler topladıkları atıklardan heykel yaptı
Öğrenciler topladıkları atıklardan heykel yaptı
0
İzmir Büyükşehir 10 Kasım'da binlerce Nutuk dağıtacak
İzmir Büyükşehir 10 Kasım'da binlerce Nutuk dağıtacak
0
Bu gece İzmir uyumayacak
Bu gece İzmir uyumayacak
0
İzmir'de ekmeğe zam geliyor!
İzmir'de ekmeğe zam geliyor!
0
Başkan Sandal, mahalle gezilerine Postacılar ile devam etti
Başkan Sandal, mahalle gezilerine Postacılar ile devam etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.