İzmir'de Hülya'yı öldüren koca nihayet yakalandı!

İzmir Bornova'da boşanma aşamasında olduğu kocasından defalarca şikayetçi olan 52 yaşındaki Hülya Şellavcı Yeğin, iş yerinde başından vurularak öldürülmüştü. Olay sonrası kayıplara karışan eşi Kaffar Yeğin ise nihayet yakalanarak gözaltına alındı

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti. Yakınları tarafından burada, saat 00.30 sıralarında kanlar içerisinde bulunan Yeğin'in, yapılan incelemede tabanca ile başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; kot pantolon ile ceket giyen ve elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölü bulunmasından 5,5 saat önce atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı yer aldı.

YAKALANDI

Polis ekipleri, Hülya Şellavcı Yeğin’in katil zanlısı Kaffar Yeğin’in Konak ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese baskın yapıp, cinayet zanlısı Kaffar Yeğin'i yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yeğin’in, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği öğrenildi.

YAKALANMAMAK İÇİN EVDE BALKONUNA BİLE ÇIKMAMIŞ

Yeğin'in emniyetteki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'in iş yerine konuşmak için gittiğini ancak aralarında çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Yeğin, cinayetin ardından geceyi İzmir Güzelbahçe'de ormanda geçirdiğini, burada kıyafetlerini ve ayakkabısını değiştirip, yüzünü de gizlemek için şapka taktıktan sonra arkadaşı M.G.'nin evine gittiğini söylediği belirtildi. Cinayetin ardından yakalanmamak için saklandığı evin balkonuna bile çıkmayan Yeğin'in sahte kimlik çıkartmak için ilk kez 3 Kasım'da saklandığı evden dışarı çıktığı sırada tespit edildiği ifade edildi.