İzmir'de hurda deposu kundaklandı: 1 kişi öldü

İzmir'de bir hurda deposu ateşe verildi. Olayda o sırada içeride olan iş yeri sahibi hayatını kaybetti. Deponun kundaklanma anları ise kameralar tarafından görüntülendi

Olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir hurda deposunda yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye elemanları da yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle yanıcı maddelerin de bulunduğu depoda patlamalar da meydana geldi. Üç saat süren çabanın sonunda yangın kontrol altına alınırken, depoda bulunan iş yeri sahibi 65 yaşındaki Ali Rıza Durna'nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen ve ağabeyinin öldüğünü duyan Ayşenur Durna sinir krizi geçirdi. Ali Rıza Durna'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

PLASTİKLERİ YAKIP, İŞ YERİNE ATTI

Başlatılan geniş çaplı soruştruma kapsamında, olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin depoyu yakarak malzeme attığını belirledi. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde bir kişinin elindeki plastik malzemeleri ve lastiği yaktıktan sonra dükkana attığı görüldü.

YEĞEN ŞÜPHESİ

Ayşenur Durna, ölen ağabeyinin bekar ve hiç evlenmediğini belirtirken, diğer ağabeyinin oğlunun ekmek almak için gittiğinde fırındakilerden çakmak istediğini belirterek, "Ben az önce fırındaydım. Oraya çakmak almaya geldi. Orada gördüm. 1 saat sonrada yangın için itfaiyeler gidiyordu. Koşarak buraya geldim" diye konuştu. Polis ekipleri soruşturma kapsamında, hurda deposunu kundaklayan ve bir kişinin ölmesine neden olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda deposunun ateşe verildiği ve içinde bulunan Ali Rıza Durna'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, Durna'nın yeğeni O.D’yi (21) gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.