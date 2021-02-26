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İzmir'de hurdacıların kavgası kanlı bitti!

İzmir'in Konak ilçesinde, iki hurda toplayıcısı arasında çıkan 'bölge' kavgasında Ali İhsan Y. (19) tarafından göğsünden bıçaklanan Hüseyin E. (34), ağır yaralandı. Ali İhsan Y., kaçmaya çalışırken bekçi tarafından yakalandı.

İzmir'de hurdacıların kavgası kanlı bitti!
26 Şubat 2021 Cuma 09:01

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Hurşidiye Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, geçimini hurda toplayarak sağlayan Hüseyin E. ile Ali İhsan Y. arasında 1 hafta önce bölge tartışması çıktı. Tartışmanın ardından Hüseyin E. ile Ali İhsan Y., bugün aynı bulvar üzerinde karşılaştı. Hüseyin E. ile Ali İhsan Y. arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali İhsan Y., Hüseyin E.'yi göğsünden bıçakladı. Hüseyin E. kanlar içerisinde yığılırken, Ali İhsan Y. ise olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada, göreve giden bir bekçi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ali İhsan Y. emniyete götürülürken, ağır yaralanan Hüseyin E. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hüseyin E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'BURALARDA HURDA TOPLAMAYACAKSIN'

Ali İhsan Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, Hüseyin E.'nin yaklaşık bir haftadır önünü kestiğini 'Buralarda hurda toplamayacaksın, seni buralarda görmeyeceğim' dediğini, bugün denk gelince yine yanına geldiğini ve kendisine küfredince dayanamayıp bıçakladığını söylediği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #bıçaklama #hurdacı kavga
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