İzmir'de "huzur" operasyonu

Bornova, Foça ve Torbalı ilçelerindeki jandarma ekipleri tarafından "huzur" operasyonu düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kovid-19 tedbirlerinin denetlenmesi, adli makamlarca aranan kişilerin yakalanması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak 54 mahallede uygulama yaptı. Bornova'daki uygulamada, kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı iddiasıyla 38 kişi gözaltına alındı ve 7 bin 250 kumar materyaline el kondu.

Kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen 2 depo ve 2 derneğin mührünü bozan 4 kişi yakalandı. Bornova'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan, kumar oynayan, kapalı alanda tütün mamülleri tüketen kişilere de toplam 417 bin 264 liralık para cezası kesildi.

Foça ve Torbalı'daki operasyonlar

Foça'da jandarma ekipleri, huzur operasyonu kapsamında 1575 kişi, 707 araç, 63 lokanta, kahvehane ve pazar yerini denetledi. Denetim sonucu, 6 araç ve 21 sürücü trafikten men edildi, 36 sürücüye 50 bin 314 lira ceza kesildi. Ayrıca, Foça'da Kovid-19 karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişiye de 3 bin 150 liralık para cezası uygulandı.

Torbalı'daki çalışmada, 1315 kişi, 610 araç, 40 lokanta ve kahvehane denetlendi. Çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Trafik, sosyal mesafe gibi kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere de 15 bin 729 lira para cezası kesildi. Huzur operasyonuna 30 asayiş, 5 istihbarat, 4 komando, 15 trafik timi ile narkotik ve bomba arama köpekleri de katıldı.