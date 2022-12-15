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İzmir'de iğrenç görüntü! İzmirlinin sağlığını hiçe saydılar!

İzmir'de iğrenç görüntü! İzmirlinin sağlığını hiçe saydılar!
15 Aralık 2022 Perşembe 10:57

İzmir'de jandarma ekipleri besi çiftliğine baskın düzenledi. Baskında, sağlığa aykırı olarak üretilen 25 ton salça ele geçirildi


İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bağyurdu Mahallesi'nde M.M.B.'ye ait büyükbaş hayvan besi çiftliğinde insan sağlığına aykırı, salça üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, besi çiftliğine operasyon düzenlendi. Çiftlikteki aramada, 4 üretim havuzunda 4 üretim makinesi ile piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 ton salça el geçirildi. Çiftlik mühürlenirken, M.M.B. hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #haber
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