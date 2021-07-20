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İzmir'de ihtiyaç sahiplerine 18,5 milyon TL bayram desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Kurban Bayramı'nda da yurttaşlara desteğini sürdürüyor. 48 bin 270 haneye toplam 12 milyon lira nakit yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin bayram desteği 18,5 milyon liraya ulaştı

İzmir'de ihtiyaç sahiplerine 18,5 milyon TL bayram desteği
20 Temmuz 2021 Salı 08:15

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar, Kurban Bayramı’nda da sürüyor. Bu yıl Kurban Bayramı desteğini 18,5 milyon liraya çıkaran Büyükşehir, nakdi yardımın yanı sıra gıda paketleriyle de hane halkının ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Büyükşehir Belediyesi bu bayramda 31 bin 160 haneye gıda paketi dağıtacak. Yine 48 bin 270 haneye 250’şer lira nakit desteği veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yardımlarının toplamı 12 milyon lirayı buldu.

3 bin 500 kutu kavurma dağıtılacak


Kurban Bayramı'nda 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yurttaşlara ise 3 bin 500 kutu kavurma ve kuzu kemik suyu dağıtılacak. Yurttaşın sofrasına ulaşan gıda paketleri ve kavurmanın maliyeti 6,5 milyon lirayı buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer desteği de çocukları kapsıyor. Çocukların bayram kıyafetleri, Giysi Noktası ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla karşılanabilecek.  
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı boyunca verdiği sosyal destek miktarı 66,5 milyonu nakit olmak üzere 115 milyona liraya ulaştı.

Etiketler; #izmir #izmir bayram #izmir bayram yardımı #tunç soyer
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