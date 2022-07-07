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İzmir'de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kavganın çocuklar yüzünden çıktığı öğrenildi

İzmir'de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
07 Temmuz 2022 Perşembe 09:41

Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Demircili Mahallesi'nde,önceki akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Jandarmanın müdahalesiyle kavga gece yarısı sonlandırıldı. Kavgadan dolayı aralarında husumet bulunanlardan bazıları ise bugün saat 09.45 sıralarında bir kahvehanede karşılaştı. Burada yeniden başlayan kavgada ilçede fidanlık işleten Şeyhmus Çoban (43) bıçakla, Nasrullah Uçkun (31) ise tabancayla yaralandı. Uçkun'a tabancayla ateş ettiği ileri sürülen A.Ç. ile kavgaya karışan diğer şüpheliler olayın ardından kaçtı. Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Uçkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çoban ise ilk müdahalesinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olay yerinde park halindeki bir kamyonet ve midibüse çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlendi.

Jandarma, A.Ç. ile kavgaya karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı bölgede ise güvenlik önlemi alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #silahlı kavga #ödemiş kavga #ölüm
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