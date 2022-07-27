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İzmir'de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de dün iki aile arasında bahçe sulama nedeni ile tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine taraflar tabanca ve pompalı tüfekle birbirine ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı

İzmir'de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 5 yaralı
27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:44

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Bornova'nın Yakaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki aile arasında bahçe sulama meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu, tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda, 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ambulansa alınan yaralılardan Mehmet Nur Şemin (27), Arif Y. (32), Hüseyin C. (41) ve  Mehmet Emin B. (34) ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Erhan A. (38) ve Karakız A. (64) Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne  kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Nur Şemin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Karakız A. ve Erhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kavga #bahçe sulama kavgası #ölüm #bornova ölüm
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Yakını - 5 saat önce
Dünya meleği bir insanı katlettiler Allah'a dualarımız bu şerefsizler cezasını çeksinler suçsuz günahsız bir insan kavgayı ayırmak isterken vuruldu
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