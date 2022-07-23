İzmir'de iki dere daha temizlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Karşıyaka’nın Peynircioğlu ve Ahırkuyu derelerinde yürüttüğü temizlik çalışmalarını tamamladı. İki dereden suyun denize akışını engelleyen toplam 5 bin 500 ton yabancı madde ve dip çamuru çıkarıldı

İZSU Genel Müdürlüğü, temiz körfez ve sağlıklı bir çevre için başlattığı çalışmaları kesintisiz sürdürüyor. Kent merkezinde yer alan Manda, Arap ve Meles derelerinden sonra Karşıyaka’daki Peynircioğlu ve Ahırkuyu derelerinde de kapsamlı temizlik çalışmalası yapıldı.

2 dereden toplam 5 bin 500 ton dip çamuru çıkarıldı



Karşıyaka’nın Bostanlı mahallesinde denize çıkışı olan derelerde yürüttükleri kapsamlı çalışmaları çok kısa sürede tamamladıklarını ifade eden İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Bakım Şube Müdürü Alper Nazlı, “Peynircioğlu deresinde yaklaşık 2,5 kilometrelik bir hattan 2 bin ton malzeme, Ahırkuyu deresinde ise dere tabanından 230 kamyon seferi ile 3 bin 500 ton dip çamurunu çıkararak temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Daha sağlıklı bir çevre için kent genelinde temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.