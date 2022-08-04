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İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

İzmir Tire'de iki hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 66 yaşındaki Mediha Yiğit ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
04 Ağustos 2022 Perşembe 08:42

Kaza, dün öğle saatlerinde Tire- Belevi yolunda meydana geldi. Ali Yiğit yönetimindeki 35 TIC 87 plakalı hafif ticari araç ile Feride Özalp'ın kullandığı 35 ADH 861 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AKS arama- kurtarma ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Ağır yaralı Feride Özalp İzmir'e sevk edilirken, eşi Engin Özalp ile İbrahim ve Sezer Kuyudelen ile diğer araçtaki Ali Yiğit, Ümmü Gülsüm Şimşek, Ecrin Belinay, Mediha Yiğit, Hava Yaman ve Ömür Şimşek Tire Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Trafiğe kapanan yol ise hurdaya dönen araçların kaldırılmasıyla jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mediha Yiğit (66), kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #kaza #trafik kazası #ölüm
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