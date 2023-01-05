İzmir'de iki kadın bir oldu, sokak hayvanları için "Merhamet Bahçesi" kurdu

İzmir'de 40 yaşındaki Yeliz Tın ve 38 yaşındaki Ahu Sungur, sokak hayvanları için bir araya geldi ve "Merhamet Bahçesi"ni kurdu. Çiftlikte engelli ve cinsel saldırıya uğramış hayvanlarında aralarında bulunduğu 150 köpek, 5 kedi ve 1 eşek bulunuyor.

Özel bir şirkette yönetici asistanı ve insan kaynakları sorumlusu olan Yeliz Tın ile yönetici asistanlığı yapan Ahu Sungur, sokak hayvanları için bir araya geldi. İkili, Menderes ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde 17 dönümlük araziye sokak hayvanları için çiftlik kurdu. 'Merhamet Bahçesi' adı verilen çiftlikte aralarında engelli ve saldırıya uğramış hayvanların da bulunduğu 150 köpek, 5 kedi ve 1 eşek barınma imkanı buldu. Sokak hayvanlarının yanında olmak için çiftlik kurmaya karar verdiklerini anlatan Yeliz Tın, "Bundan 4 yıl önce sokak hayvanlarıyla ilgilenirken Ahu Hanım ile tanıştık. Özellikle hasta ve eziyet gören, bu konuda hikayesi olan canlılarımızı güvenli bir alanda barındırmak istediğimiz konusunda fikir birliği yaptık ve 2020 yılı mart ayında bu araziyi kiraladık. Burada 150 köpeğimiz, 5 kedimiz ve 1 eşeğimiz var. Çocuklarımızdan hasta, eziyet görmüş veya kazada bir uzvunu kaybetmiş olanlar var. Zor zamanlar yaşadık ama buranın ayakta kalabilmesi için elimizden geleni yaptık" dedi.

'GÜVENLİ VE İYİ BİR HAYAT YAŞAMALARINI İSTİYORUZ'

Gönüllülerin de kendilerine destek verdiğini anlatan Tın, "Tüm canlıların yaşam hakkı olduğuna inanıyoruz. Onların da bizler gibi güvenli ve iyi bir hayat yaşamalarını istiyoruz. Özellikle sokaktaki canlılarımız çok eziyet görüyorlar, bakımsızlar. Bizim için nefes alan herkes önemli. Tüm canlılar için aynı şeyi düşünüyoruz. Herkesin 'Merhamet Bahçesi' ile bir gönül bağı olsun istiyoruz. Buradaki hayvanlarımız sevgiye ve ilgiye muhtaç. Aileler çocuklarıyla gelip, hafta sonları burada can dostlarıyla geçirebilir. En azından hafta sonlarını beraber geçirip, sevgi göstersinler" diye konuştu.

'ZOR AMA KEYİFLİ BİR İŞ YAPIYORUZ'

Çiftlikte şiddet mağduru sokak hayvanlarının da olduğunu dile getiren Ahu Sungur ise "Burada şiddet mağduru çocuklarımız var. Cinsel saldırıya uğramış evlatlarımız var. Engelli çocuklarımız bulunuyor. Engelli çocuklarımızın sokakta hayatta kalmaları çok zor. Zor ama keyifli bir iş yapıyoruz. 60 canla başladık. Bugün 150 köpeğe ulaştık. Hastalık gibi klinik işlerimiz olmazsa; kiramız dahil masrafımız 90 ila 110 bin lira arasında değişiyor. En büyük destekçimiz, Almanya'da yaşayan Türkan Hanım. Buraya gelen can dostları sosyalleşiyor. Bir şeyi paylaşmayı öğreniyorlar. Saldırı mağduru canlarımız da burada rehabilite oluyor" dedi.