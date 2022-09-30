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İzmir'de iki kardeş, yangın söndürme havuzunda ölü bulundu!

İzmir'de iki kardeş, yangın söndürme havuzunda ölü bulundu!
30 Eylül 2022 Cuma 08:52

İzmir Kınık'ta kaybolan 10 yaşındaki Eymen ve 12 yaşındaki Ömer Pala kardeşlerin yangın söndürme havuzunda cansız bedenleri bulundu

Kınık ilçesi Poyracık Mahallesinde oturan evli, 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen ve Ömer'den bir süre haber alamayınca, dün saat 17.00 sıralarında yakınları ile birlikte arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Çümbülce mevkisinde bulunan yangın söndürme havuzunun kenarında çocuklara ait olduğu düşünülen elbise ve ayakkabı bulundu. Çocukların yangın söndürme havuzuna girdiğini düşünen Pala ve yakınları, durumu hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havuzun çevresinde inceleme yapıp, olay yerine balık adam ve AFAD görevlileri çağırdı. Olay yerine gelen ve suya giren balık adamlar, talihsiz çocukların cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kınık #yangın söndürme havuzu #ölüm #kardeş
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