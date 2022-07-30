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İzmir'de iki kişi sahte paradan tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, lokanta ve restoranlara farklı günlerde telefonla sipariş vererek gelen motokuryelere sahte para veren 2 şüpheli yakalanıp, tutuklandı

İzmir'de iki kişi sahte paradan tutuklandı
30 Temmuz 2022 Cumartesi 08:28

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesinde 2 kişinin lokanta ve restoranlara farklı günlerde telefonla sipariş verip, gelen motokuryelere, aldıkları yemeğin ücretini sahte para ile ödediğini tespit etti. Ekipler, H.O. ve A.C.K.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda sahte 100 TL’lik banknotlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #sahte para
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