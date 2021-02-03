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İzmir'de iki mahalle için boşaltma kararı

İzmir'de etkili olan aşırı yağışlar Menderes'te bulunan Yeniköy Sulama Göleti'ni tamamen doldurdu. Göletten su bırakılması kararı alınırken, bölgeye yakın iki mahallenin de boşaltılacağı öğrenildi

İzmir'de iki mahalle için boşaltma kararı
03 Şubat 2021 Çarşamba 08:49

İzmir'de etkili olan sağanak yağış barajların, göletlerin dolmasına neden oldu. Bunlardan biri de Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti. Ancak göletteki aşırı doluluk risk oluşturunca, su bırakılması kararı alındı. Bu yüzden de suların tehdit edeceği 2 mahalle için boşaltılma kararı alındı.

Konu ile ilgili Menemen Kaymakamlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun yağışlardan dolayı ilçemiz Yeniköy Balaban Göletinin dolması nedeniyle göletten su bırakılmaya başlanacaktır. Yeniköy ve Küner Mahallerinden geçen Balaban Deresinin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerekmektedir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir sulama göleti #izmir mahalle boşaltılacak #izmir sel
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