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İzmir'de iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı

İzmir'de meyve toplama işinde çalışan işçileri taşıyan 2 midibüs çarpıştı. Kazada 5'i ağır olmak üzere 45 kişi yaralandı

İzmir'de iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı
10 Kasım 2021 Çarşamba 08:40

Kaza İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Küner Kavşağı'nda dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre M.E.T. yönetimindeki 35 TRG 29 plakalı midibüs, freninin boşalması sonucu, H.B.'nin kullandığı 35 ARN 786 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüslerde bulunan 45 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan midibüslerdekilerin, ilçede bulunan mandalina bahçelerinde işçi olarak çalıştıkları öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #izmir trafik kazası
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