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İzmir'de iki orman yangını birden!

İzmir’in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Uzun uğraşlar sonucu iki yangının da kontrol altına alındığı öğrenildi

İzmir'de iki orman yangını birden!
03 Temmuz 2022 Pazar 17:27

Yangın, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi. Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinden 1 yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Seferihisar Beyler Barajı mevkisindeki orman yangını ise saat 14.30 sıralarında çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin Seferihisar'daki yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. 

İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yangına hızlıca müdahale edildi, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı. 'Ormanın Kahramanları' teşekkürler" denildi. Seferihisar'daki yangın da ekiplerce kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş yangın #seferihisar yangın #orman yangını
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