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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
11 Haziran 2021 Cuma 11:35

Mehmet Fatih Ateş idaresindeki 10 FT 726 plakalı otomobil, Bergama-Soma kara yolunun 5. kilometresinde, Bülent Gülen'in kullandığı 35 L 5178 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Gülen olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Mehmet Fatih Ateş ile Ali Baloğlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bülent Gülen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.​​​​​​​


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #bergama kaza
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