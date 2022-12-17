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İzmir'de iki otomobil çarpıştı! Biri gece kulübüne daldı!

İzmir'de iki otomobil çarpıştı! Biri gece kulübüne daldı!
17 Aralık 2022 Cumartesi 09:19

İzmir Karabağlar'da iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden biri savrularak gece kulübüne daldı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobillerden birinin sürücüsünün 19 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi

Kaza, dün 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi, Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 38 AG 641 plakalı otomobil, caddeye çıkış yapan R.K.'nın kullandığı 35 AKY 238 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 35 AKY 238 plakalı otomobil, gece kulübüne daldı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, polis ise caddede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücülerden Y.K.'nın ehliyetinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #haber
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