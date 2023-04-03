İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki araç çarpışması sonucu üç kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Onur Göktaş (28) yönetimindeki 33 VDA 05 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 GC 5917 plakalı otomobil, Yeni Girne Caddesi yolu üzerinde çarpıştı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü kazanın ardından kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Onur Göktaş, Özlem Çidan (31) ve Cüneyt Bozkurt (31) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.