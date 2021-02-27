OYUN HAMURUNDAKİ TEHLİKE!
OYUN HAMURUNDAKİ TEHLİKE!
0
HAKAN TAŞIYAN'DAN KÖTÜ HABER
HAKAN TAŞIYAN'DAN KÖTÜ HABER
0
ÖTERKEN BAYILAN HOROZ
ÖTERKEN BAYILAN HOROZ
0
2020'DE BOŞANMALAR AZALDI
2020'DE BOŞANMALAR AZALDI
0

İzmir'de iki otomobilin çarptığı genç kız öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarptığı, başka bir otomobilin de sürüklediği Kübra Karabaş (19), olay yerinde yaşamını yitirdi

İzmir'de iki otomobilin çarptığı genç kız öldü
27 Şubat 2021 Cumartesi 08:48

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sadık Bey tramvay durağı yönünde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Kübra Karabaş'a, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olan Ö.A.'nın kullandığı 35 ACC 312 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç kız, bu kez de C.Y. yönetimindeki 34 RG 3439 plakalı otomobilin altına kalarak metrelerce sürüklendi. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karabaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüleri polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #izmir trafik kazası #konak ölüm #kaza
Önceki Haber
Altınpark’a tarihi dokunuş
Sonraki Haber
Gökçeada'da tekna alabora oldu: 1 ölü, 2 kayıp
Buca ve Konak’a iki yeni yaya üst geçidi
Buca ve Konak’a iki yeni yaya üst geçidi
0
İzmir Büyükşehir'den amatör kulüplere destek
İzmir Büyükşehir'den amatör kulüplere destek
0
İzmir'de arsa satıyorum yalanıyla 25 kişi dolandırıldı
İzmir'de arsa satıyorum yalanıyla 25 kişi dolandırıldı
0
Başkan Soyer: İzmir güvenilir bir şehir
Başkan Soyer: İzmir güvenilir bir şehir
0
Altınpark’a tarihi dokunuş
Altınpark’a tarihi dokunuş
0
Buca’da çöp konteynerlerine hijyen operasyonu
Buca’da çöp konteynerlerine hijyen operasyonu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.