ÜNLÜ OYUNCU KAZA YAPTI
ÜNLÜ OYUNCU KAZA YAPTI
0
TWITTER'A REKLAM YASAĞI
TWITTER'A REKLAM YASAĞI
0
FACEBOOK KARARINI AÇIKLADI
FACEBOOK KARARINI AÇIKLADI
0
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI
0

İzmir'de iki trafik kazası

İzmir'de meydana gelen iki ayrı kazada 14 araç hasar gördü

İzmir'de iki trafik kazası
19 Ocak 2021 Salı 09:15

İzmir'de iki ayrı kaza meydana geldi. İlk kaza Çiğli'de saat 04.00 civarında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde sürücüsü bilinmeyen bir cip, direksiyon hakimiyetinin yitirilmesiyle orta refüje çıktı. Kontrolden çıkan araç, park halinde duran 4 arabaya çarparak hasar verdi. Görgü tanıklarına göre cipin sürücüsü daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


TIR 8 ARACA ÇARPTI

Diğer kaza ise İzmir Bornava'da dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Caddesi'nde ilerleyen Şaban Ç. kontrolündeki TIR, freni tutmayınca ışıkta bekleyen 8 araca çarptı. Kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken, TIR sürücüsünün de ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #çiğli kaza #bornova kaza
Önceki Haber
Albay, yarbay, binbaşı... Çok sayıda askere gözaltı
Sonraki Haber
Bornova'da korkutan yangın!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.