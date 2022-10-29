İzmir'de ilk bayram kutlaması Zeytindağ Köyü'nde yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim kutlamalarını Cumhuriyet Bayramı’nın arifesinde Bergama'nın Zeytindağ köyünde başlattı. Cumhuriyet gururuyla dolu köylülere hitap eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Şimdi barışın tatlı güneşi Cumhuriyeti, demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatma sırası bizde. Çünkü İzmir, özgürlüğüne düşkündür. İzmir, demokrasinin ve cumhuriyetin şehridir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için üç gün üç gece sürecek etkinlik dizisinin ilk adresi Bergama’nın Zeytindağ köyü oldu. Köyde Cumhuriyet korteji oluşturuldu. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Yürüyüşün ardından Zeytindağlılara seslenen Başkan Tunç Soyer, İzmir’de 9 Eylül kutlamalarında yaşanan coşkuyu hatırlatarak, “Biz, 99 yıldır bu güneşin etrafında pervaneyiz. Şimdi barışın tatlı güneşi Cumhuriyeti, demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatma sırası bizde. Çünkü İzmir, özgürlüğüne düşkündür. İzmir, zafer ve barıştır. İzmir, hoşgörüdür. İzmir, demokrasinin ve cumhuriyetin şehridir. İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılında, 9 Eylül’de, milyonların yek yürek olduğu o çokluk içindeki birlik meydanı bunun en büyük ispatıdır. Gündoğdu, demokrasinin tatlı güneşinin ufuktan sökün ettiği yerdir” dedi.

“Refahın büyümesi için yepyeni bir ufuk tarif edecek”

Başkan Soyer Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına adım atarken, geleceğin Türkiye’sinin inşasına İzmir’in bir kez daha ev sahipliği yapacağını söyleyerek, “Şubat 2023’te ev sahipliği yapacağımız İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi bu topraklarda refahın büyümesi için yepyeni bir ufuk tarif edecek” dedi. Hep birlikte barışı, umudu ve kardeşliği örgütlemeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “Biz, doğduğumuz ve olduğumuz halimizle değerliyiz. Biz, parça parça, bölünerek değil… Yalnızca hep birlikteyken güzeliz. Tıpkı geçtiğimiz 9 Eylül akşamı, Gündoğdu meydanında olduğu gibi. Tıpkı Anadolu gibi, Türkiye’miz gibi. Tıpkı, bugün buluştuğumuz Bergama’nın Zeytindağı köyü gibi. Tıpkı İzmir gibi! Yaşasın milletimizin kayıtsız, şartsız egemenliği. Yaşasın demokrasi. Yaşasın, Türkiye Cumhuriyeti! Bu topraklarda koşulsuz millet egemenliğini tesis eden ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”

99. yıl çınarı dikildi



Zeytindağ köyündeki kutlamalar müzik dinletileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrosu'nun canlandırdığı Ege Kurtuluş Destanı ile devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Soyer, Zeytindağ Muhtarı Olcay Oktay'ı ziyaret etti. Soyer, köy meydanında 99. yıl kutlaması anısına çocuklarla çınar ağacı dikerken, çocuklara kitap hediye etti.