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İzmir'de ilk kez düzenlendi! Kolombiya Kahve Festivali

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kolombiya Büyükelçiliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kolombiya Kahve Festivali renkli görüntülere sahne oldu. İzmirlilerin Kolombiya kahvesini deneyimleme fırsatı bulduğu festivalde Kolombiyalı sanatçılar tarafından yapılan Kolombiya Dostluk Muralı da açıldı

İzmir'de ilk kez düzenlendi! Kolombiya Kahve Festivali
15 Mayıs 2022 Pazar 08:33

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in dünyayla kültürel bağlarını güçlendirme hedefi doğrultusunda kentte yapılan etkinlikler artıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kolombiya Büyükelçiliği işbirliğiyle bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda (Karantina Meydanı) ilki düzenlenen Kolombiya Kahve Festivali, renkli görüntülerle başladı. Kolombiyalı sanatçıların oluşturduğu “Vertigo Graffiti” topluluğu tarafından yapılan “Umudun Dansı” adlı Kolombiya Dostluk Muralı açılışının da yapıldığı etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Kolombiya’nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, Kolombiya İzmir Fahri Konsolosu Eli Alharal ile çok sayıda yurttaş katıldı.
Festivale katılanlar geleneksel, Türk ve Kolombiya kahvesinin yanı sıra sıcak ve soğuk kahve çeşitlerini deneyimleme fırsatı buldu. Festival, Latin dans gösterisi ve İbis Maria konseriyle son buldu.

“Buradan kurulan bağlar şehirleri, ülkeleri birbirlerine bağlıyor”


Kültürel bağların güçlendirilmesinin yanı sıra işbirliği olanaklarının artmasını da sağlayan etkinliğin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Güzel Türkçemizde ‘Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ lafı vardır. Burada fincan çok, kahve de çok. Kolombiya-Türkiye dostluğu açısından bu festivalin önemi büyük. Kahvenin vatanı Kolombiya’dır ama tüketildiği önemli ülkelerden biri de Türkiye’dir. Kolombiya’nın şehirleri ile dostluğu, kardeşliği bu tür festivallerle çoğaltacağız. Burada kurulan bağlar, aslında şehirleri, insanları ve ülkeleri birbirlerine bağlıyor” dedi.  

“Sanat ve kültürün buluşması”

Kolombiya’nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia ise bu etkinliklerin taşıdığı kardeşlik ruhu nedeniyle özel bir öneme sahip olduğunu söyleyerek “Bu festival, Kolombiya ile Türkiye arasındaki yakınlığı pekiştirmek için sanat ve kültürün buluşmasıdır. Kahve önemli sembollerimizden birisidir. Hem Türkler hem de Kolombiyalılar için kahve, kültürel mirasımızın bir parçasıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e bu festivale öncülük ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.
Kolombiya İzmir Fahri Konsolosu Eli Alharal da “Her iki ülke halkının da bu tür kültürel etkinliklerle çok daha kaynaşabileceğini, aynı zamanda ekonomik işbirliklerinin de artacağını biliyoruz” diye konuştu.  

Mural çalışması ilgi çekti


Karantina Meydanı’nda yapılan mural çalışmasında duvarlardan birinde dans eden kadın diğerinde ise erkek figürü yer alıyor. Duvarın iki yüzeyine yapılmış eserlerden biri meydandaki sahne duvarında kalacak. Diğer yüzeydeki eser ise duvara uygulanan yüzey kaplama malzemesi üzerine yapıldığı için sergileme süresi bittikten sonra metro veya İZBAN istasyonlarından birine taşınarak kalıcı olarak sergilenmesi sağlanacak.

Etiketler; #izmir #kolombiya kahve festivali #festival #izmir kahve festival
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