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İzmir'de indirimli ulaşımın saati değişti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinden günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli tarife ile yararlanılmasını sağlayan Halk Taşıt uygulamasının sefer zamanlarını değiştirdi. Pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlılığının 19.00’da başlaması nedeniyle Halk Taşıt seferleri 18.00-19.00 saatleri arasında yapılacak

İzmir'de indirimli ulaşımın saati değişti!
20 Nisan 2021 Salı 13:52

İçişleri Bakanlığı’nın pandemiyle mücadele kapsamında aldığı “kısmi kapanma kararları” doğrultusunda, hafta içi sokağa çıkma kısıtlılığı uygulanan saatler 19.00-05.00 arası olarak değiştirildi. Bunu dikkate alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, günün belli bölümlerinde toplu ulaşımda yüzde 50 indirimli tarife uygulanan Halk Taşıt hizmetinin akşam saatlerini revize etti. Daha önce 19.00-20.00 saat aralığında uygulanan yüzde 50 indirimli tarife hizmeti, 18.00-19.00 arasına çekildi. Uygulama, 21 Nisan Çarşamba gününden itibaren devreye girecek ve sokağa çıkma kısıtlılık saatleri değişmediği sürece aynı şekilde devam edecek.

Yüzde 50 indirimli ulaşım

29 Nisan 2019’da başlayan Halk Taşıt uygulaması kapsamında, her gün 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında toplu ulaşım hizmeti yüzde 50 indirimli veriliyor. Halk Taşıt uygulaması ile tam tarife kapsamındaki yurttaşların aylık 134 TL, öğrencilerin ise aylık 50 TL tasarruf etmesi sağlanıyor. Uygulama saatleri içinde yapılan biniş sayısı başladığı günden bu yana 80 milyonu aştı. Tüm binişlerde sağlanan tasarruf katkısı toplam tutarı ise 70 milyon TL’yi buldu.

Etiketler; #izmir #halk taşıt
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