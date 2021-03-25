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İzmir'de intihar eden esnaf, sosyal medyadan isyan etmiş!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde esnaflık yapan Nuri Çengeloğlu, sosyal medya hesabında "Ölümümden kimse sorumlu değil dayanacak gücüm kalmadı" şeklinde not bıraktığı notun ardından tabancayla göğsüne ateş ederek yaşamına son vermişti. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ettiği iddia edilen şahsın, pandemi nedeniyle dükkanını kapatmak zorunda kaldığı ve son dönemlerinde bunu yaptığı paylaşımlarla dile getirdiği ortaya çıktı

İzmir'de intihar eden esnaf, sosyal medyadan isyan etmiş!
25 Mart 2021 Perşembe 15:15

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Peker Mahallesi'nin eski muhtarı, kahveci Nuri Çengeloğlu ekonomik sıkıntılara dayanamayarak intihar etti. Dün akşam 20.00 sıralarında göğsüne tabancayla ateş eden Çengeloğlu tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Pandemi nedeniyle kahvehanesini kapatmak zorunda kalan, borçları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığı öğrenilen Çengeloğlu'nun intiharından önce sosyal medyada "Ölümümden kimse sorumlu değil, artık dayanacak gücüm kalmadı kamunun dikkatine sevenlerimi üzdüm herkes hakkını helal etsin. Benim sonum böyleymiş" yazdığı ortaya çıktı.

Çengeloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan bazıları;

- Bir zamanlar toplantı yapılacak mekan olarak ricada bulunduğunuz kahvehaneler ölmek üzere. Bütün parti yöneticileri hepinize yazıklar olsun

- Bir Suriyeli kadar olamadık, hastanesi bedava, ilacı bedava. Bizim Bağkur borcumuz var diye her şey muayene ilaç parayla yeter be kardeşim dayanacak güç kalmadı.

- Devlet yetkililerine seslenmek istiyorum. Kahveci esnafı kötü insan değil. Ekmeğimizi kuruş kuruş toplayan insanlarız. Neden bizleri küçük düşürdünüz

Etiketler; #izmir #nuri çengeloğlu #intihar #esnaf intihar #kahveci intihar
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