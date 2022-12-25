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İzmir'de iş kazası: 3 çocuk babası hayatını kaybetti!

İzmir'de iş kazası: 3 çocuk babası hayatını kaybetti!
25 Aralık 2022 Pazar 09:38

İzmir'de iş kazası can aldı. Aliağa ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında çalışan vinç operatörü vinç ile bina kolonu arasında sıkışarak yaşamını yitirdi

Bozköy Mahallesi'ndeki bir demir çelik firmasında vinç operatörü olarak çalışan 3 çocuk babası Ayhan Yıldırım, gece vardiyasında henüz belirlenemeyen nedenle vinç ile bina kolonu arasında sıkıştı.

Diğer işçilerin fark edip haber vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekibi, Yıldırım'ı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kaza #ölüm #haber
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