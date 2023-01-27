İzmir'de iş makinesi, apartmanın duvarını yıktı!

İzmir'in Konak ilçesinde, şantiye sahasında çalışılan iş makinesinin uç kısmı, bitişik apartmandaki dairenin duvarına çarparak kısmen yıkılmasına neden oldu

İzmir'de iş makinesi, apartmanın duvarını yıktı!
27 Ocak 2023 Cuma 08:58

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Altıntaş Mahallesi 352 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat sahasında zemin kırma çalışması yapılan iş makinesinin uç kısmı, bitişik apartmanda bulunan zemin kattaki dairenin duvarına çarptı. Çarpmayla dairenin duvarının bir bölümü, büyük gürültüyle yıkıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanmanın olmadığı olayda, dairede hasar meydana geldi.

Ev sahibi Türkan Nur Akgün, “İnşaat çalışmaları bir süredir devam ediyordu. Saat 14.00 sıralarında her zamankinden daha şiddetli ses ve titreşim oldu. Sonrasında büyük bir gürültü koptu. Odaya geldiğimde duvarı yıkılmış gördüm. Ben evden çalışıyorum ve olay sırasında da evdeydim. Yatak odasısın duvarı yıkıldı. Allah'tan o sırada odada kimse yoktu" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #duvar
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