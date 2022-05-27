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İzmir'de iş yerinin önünde silahlı kavga!

İzmir Buca'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

İzmir'de iş yerinin önünde silahlı kavga!
27 Mayıs 2022 Cuma 09:29

Olay dün saat 15.00 sıralarında Fırat Mahallesi 637 sokakta bir iş yerinin önünde meydana geldi. İş yerine mal indiren bir gruba, bir süredir aralarında husumet olduğu öne sürülen kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Karşı tarafın da tabancayla karşılık verdiği silahlı kavgada F.D., K.D. ve M.D. yaralandı. Çevredekilerini ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #silahlı kavga
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