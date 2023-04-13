İzmir'de işçiler iş bırakmıştı, TİS düğümü çözüldü

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İZBB) iştiraki İZELMAN'da, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)'e bağlı Genel-İş Sendikası 1 ve 3 No'lu Şubeler ile İZELMAN'ı temsilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde son noktaya gelindi. Görüşmelerinin tıkanmasından dolayı bugün, ESHOT, Eşrefpaşa Hastanesi acil, anaokulları, aş evleri ve itfaiye hariç Büyükşehir Belediyesi işçileri iş bıraktı. Sendikanın iş bırakma kararını uygulamaya başlaması ile birlikte İZBB bürokratları sendika yönetimini olağanüstü görüşmeye çağırdı. Toplantının yapıldığı Egemenlik Binası önünde toplanan işçiler, sloganlarla ve alkışlarla taleplerini haykırırken toplantıya İZBB Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Toplantı sonrası TİS sürecinin uzlaşıyla sonlandırıldığı duyuruldu.

UZLAŞI SAĞLANDI

Olağanüstü zirvede taraflar anlaşma sağlarken, sendikanın ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için de enflasyon farkını içeren zam talebinin kabul edildiği bildirildi. Büyükşehir ile sendika yüzde 54'lük zamda anlaşırken, en düşük maaşın 17 bin 800 liraya yükseldiği öğrenildi. Ayrıca emekçilere yemek yardımı yüzde 77, yakacak yardımı yüzde 58.6, birleştirilmiş sosyal yardım yüzde 193, doğum yardımı yüzde 67, evlilik yardımı yüzde 105, çocuğunu evlendiren işçiye yardım yüzde 61, çocuğunu sünnet ettiren işçiye yardım yüzde 67, çocuğu engelli işçilere yardım yüzde 83, geçici görev yardımı yüzde 100 zamlandı.

"DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ SİZLER OLACAKSINIZ"



Başkan Tunç Soyer, TİS’de anlaşma sağlanmasından memnuniyetini dile getirirken, “Bir bayram yaşatmanın mutluluğunu taşıyorum. Bu yasal mevzuat bizi ne kadar patron gösterse de biz kendimizi size karşı asla patron hissetmedik. Başından beri yoldaş hissettik, yol arkadaşı hissettik. Türkiye, çok büyük bir değişimin eşiğinde. Türkiye büyük bir dönüşüm yaşayacak, bunu hissediyoruz, görüyoruz ama bu, sizin lokomotifi olmanız gereken bir dönüşümdür. Bunu niye böyle söylüyorum; 14 Mayıs sabahı eğer sizler gibi örgütlü olmadığı için yine emeği sömürülecek, yine yoksulluk çekecek, yine sefalet içinde hayatını sürdürmeye çalışacak insanlar devam ederlerse bu düzende, hepimizin ekmeği zehir olur. O nedenle, bu hikâyeyi değiştirmek, örgütsüz olan emekçinin de emeğinin hakkını alması için mücadele etmek sizin asli görevinizdir. Ben, sizler için üzerime düşeni yaptım. Şimdi siz, emekçi kardeşlerimiz için üzerinize düşeni yapacaksınız. Bunu yapmanın yolu emeğinize sahip çıkacak, işinizin en iyisini yapacaksınız ve sonuna kadar emeğinize de sahip çıkacaksınız, örgütlü olmayan işçiye de işsize de yolsuza da siz sahip çıkacaksınız. Dönüşümün ve değişimin öncüsü siz olacaksınız” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SOYER'E EMEKÇİLER SEÇİM HEDİYESİ VERECEK

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı “Toplu sözleşme hayırlı uğurlu olsun. Önümüzde çok zor süreçler var. Biz aynı zamanda emeğimizin karşılığını isterken sokaklarında, otobüslerinde, hastanelerinde, alın teri döktüğümüz yerlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ve Tunç başkanı temsil ediyoruz. Ona layık olmak için emeğimize layık olmak için aldığımız paranın anamızın ak sütü gibi helal olması için çok çalışacağız. Karanlıktan aydınlığa giden yolda önümüzde bir seçim var. Yerel yönetimler nasıl yönetilirse iktidar da öyle yönetilir diyoruz. O yüzden 1 Mayıs, 14 Mayıs seçimlerinden önceki; birlik, mücadele ve dayanışma günü. Yani iktidarın değişme günü. 13 Mayıs Sayın Başkanımızın doğum günü, 14 Mayıs’ı doğum günü hediyesi olarak biz vereceğiz” diye konuştu.