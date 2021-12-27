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İzmir'de işyerine silahlı saldırı!

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan H.G., tütün satışının yapıldığı işyerinde karşılaştığı Remzi Çelik'i tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

İzmir'de işyerine silahlı saldırı!
27 Aralık 2021 Pazartesi 08:58

Olay dün saat 16.00 sıralarında Ferahlı Mahallesi Gürçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir tütün dükkanında meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Remzi Çelik ve H.G., ortak tanıdıklarının sahibi olduğu tütün ürünlerinin satıldığı dükkada karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından H.G., belinden çıkardığı tabancayla Çelik'e ateş ederek kaçtı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Çelik ise kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Çelik, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #silahlı saldırı #tütün dükkanı saldırı
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