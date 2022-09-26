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İzmir'de İtfaiye Haftası kutlamaları başladı

İtfaiye Haftası Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Canı pahasına can kurtarmak belki de insan olmanın en güzel halidir. İşte bu nedenle itfaiyeci deyince benim gözümde dünyanın en yürekli, en erdemli insanları canlanıyor” dedi

İzmir'de İtfaiye Haftası kutlamaları başladı
26 Eylül 2022 Pazartesi 14:53

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Teşkilatı’nın 99’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i alana gelişte Çocuk Kulübü üyesi 5 yaşındaki Beren Karaduman ile 4 yaşındaki Sercan Bıçakçı karşıladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse ile belediye bürokratlar ve itfaiye personeli katıldı.


“Sizinle gurur duyuyorum”

Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, itfaiye personelinin özveri ile çalıştığını belirtti. Soyer, “Can kurtarmak, bir insana en çok yakışan erdemlerden biridir. Canı pahasına can kurtarmak ise belki de insan olmanın en güzel halidir. İşte bu nedenle itfaiyeci deyince benim gözümde dünyanın en yürekli, en erdemli insanları canlanıyor. Sizlerin her biriyle iftihar ediyor, gurur duyuyorum. Ayağınıza taş değmesin” dedi.


“50 yeni araç ile itfaiye filosunu geliştirmeyi planlıyoruz”

Son üç yıl içerisinde kentte ve ülke genelinde çıkan yangınları anımsatan Başkan Tunç Soyer, “İtfaiye personelimizin canını siper ederek ormanlarımızı nasıl koruduğunu gözlerimle gördüm, iliklerime kadar yaşadım. Bu nedenle, Türkiye’nin en gelişmiş ve modern itfaiye biriminin İzmir’de olmasıyla iftihar ediyorum. Ve gururla söylüyorum ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı, teknik donanımıyla, profesyonel ve etkin mücadele gücüyle, deneyimi ve başarılarıyla Türkiye’ye örnek bir teşkilattır” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2023 yılı sonuna kadar 50 yeni araç ile itfaiye filosunu geliştirmeyi planladıklarını da söyledi.

“İtfaiye ocağı bir ailedir”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse de itfaiye personelinin her gün inanılmaz özveri ve profesyonellik gösterdiğini, başkalarına yardım etmek için sık sık ailelerinden ayrı kaldıklarını dile getirdi. Derse, “Sizlere teşkilatımız, belediyemiz ve halkımız adına sonsuz teşekkür ediyorum. İtfaiye ocağı bir ailedir. Başka hiç bir şeye benzemeyen bir kültürdür. Bu ocağın ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum” diye konuştu.


Taleplerini açıkladı

İtfaiyeciliğin meslek sınıfı olarak kabul edilmesi gerektiğini bir kez daha dile getiren İsmail Derse, taleplerini yineleyerek, şöyle dedi: “Yıpranma hakkımızın verilmesini ve şehitlik hakkının tanınması istiyoruz. Üniversitelerde itfaiye mühendislik bölümünün açılmasını da talep ediyoruz. Ülkemizde itfaiye hizmetlerinde çalışan şirket personelinin kadrolu kamu çalışanı olarak kabul edilmesi öncelikli taleplerimizden biri.”

Etiketler; #izmir #itfaiye haftası
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