İzmir'de İZKİTAP'a yoğun ilgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen kentin yeni kitap fuarı İZKİTAP büyük ilgi görüyor. Kitap fuarını uzun zamandır beklediklerini dile getiren ziyaretçiler etkinliklerden memnun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, açılışında, “İzmir’i büyük bir düşünce meydanı haline getirmek istiyoruz. Bu fuar aslında bu gayretin sonucu” dediği İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP) her yaştan binlerce İzmirliyi ağırlıyor. Saat 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen fuarın ziyaretçileri 250’ye yakın yayınevi, kurum ve sivil toplum kuruluşunun standını gezme, 800’e yakın yazarın imza günü, söyleşi ve etkinliğine katılma imkanı buluyor.

“Bu kadar kalabalık beklemiyordum”



Kitapseverler fuarı uzun zamandır kitap fuarını beklediklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Eşi Ferah Kapıcı ile fuarı ziyaret eden Kudret Kapıcı, “Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bu fuarı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Dijitalleşen bir zamanda kitap fuarını ziyaret eden gençleri ve çocukları görmek, onların kitaba ilgisi beni çok mutlu etti. Bu kadar kalabalık beklemiyordum açıkçası. Müthiş bir etkinlik, devamı gelir diye umuyoruz. İstanbul’da da katıldım kitap fuarına ama burası müthiş, bir İzmirli olarak gurur duydum” dedi.

Yazarlarla sohbet etme imkanı buldum



Üç yıl aradan sonra bu fuarın düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Necla Toluk, “Söyleşilere katıldım, yazarlarla sohbet edip kitap imzalattım. İki yıl önce bir çöpün kenarında okunmamış 5-6 kitap bulmuştum, biri Jose Saramago’nun Körlük isimli kitabıydı. Bu kitabı okumuş ve çok etkilenmiştim. Şimdi de burada Saramago’nun hayatını ve eserlerini anlatan sergiyi görmek beni ayrıca mutlu etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Pandemiden bu yana ilk defa bir kitap fuarında olmak çok güzel”

Fuara 3 aylık bebekleri ile geldiklerini söyleyen Hasan Yeniyıl, “Pandemiden bu yana ilk defa bir kitap fuarında olmak çok güzel, özlemişiz. Daha önce gittiğim fuarlara göre, alan olarak burası daha büyük ve bu kadar kalabalığa rağmen dolaşması daha rahat. Bebeğimizin de ilk kitap fuarı, ona da kitap aldık. Umarız önümüzdeki yıllarda da çocuğumuzla gelmeye devam ederiz” dedi.

Organizasyon mükemmel

Zuhal ve Murat Ağırel çifti de önceki kitap fuarlarına da oğullarıyla birlikte gittiklerini ve bu ortamda olmayı ailecek sevdiklerini söyledi. Zuhal Ağırel, “İlk defa bu kadar organize edilmiş bir kitap fuarında bulunuyorum. Çok hoşuma gitti, atmosferi çok beğendik, çok mutluyuz. Yazarlarla birlikte olmak, tüm kitapseverlerin bir arada olduğunu, bu kadar insanın bir arada olduğunu bilmek mutluluk ve umut verdi. Bu kadar kalabalık olabileceğini düşünmedim. Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e sonsuz teşekkürler. Bu kadar yayınevi, 800 yazar, ciddi bir uğraş gerektiriyor, organizasyon süper. Burada olmak, ilgili olduğumuz kitapların sayfalarına dokunmak, yazarlarını görmek, onlarla sohbet etmek, mutluluk ve ayrıcalık olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İstediğim kitapları buldum



Oğlu ile fuarı ziyaret eden Cenk Akduman ise şu ifadeleri kulandı: “Oğlum Çınar ile hemen hemen her kitap fuarına geliyorduk. Açılacağı zamanı dört gözle bekliyorduk. Çok büyük bir alanda bu kadar kapsamlı olması bizim için şaşırtıcı oldu.” Çınar Akduman ise “Pandemiden dolayı açılmadığı için gelemedim. Bu fuarı bekliyordum. Açılınca babamla birlikte hemen gelmek istedim. Çizgi roman seviyorum, romanların dışında. Burada istediğim kitapları buldum” dedi.

Fuara ulaşımı kolaylaştırmak için ek seferler



İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlilerin Fuar İzmir’e ulaşımını kolaylaştırmak için İZKİTAP’a özel ulaşım hatları oluşturdu. 92 numaralı Üçyol Metro-Fuar İzmir, 610 numaralı Gaziemir Semt Garajı-Fuar İzmir, 650 numaralı Fahrettin Altay-Fuar İzmir ve 540 numaralı Lozan Meydanı-Fuar İzmir hatları dışında Bornova Metro İstasyonu ile Şirinyer İZBAN aktarmadan her 25 dakikada bir sefer düzenleniyor. Okullardan öğrenciler de servislerle İZKİTAP’a ulaşabiliyor. Fuar boyunca yazarlar okurlarıyla imza günlerinde buluşurken birçok söyleşi de gerçekleştiriliyor. Fuarla ilgili etkinlik, söyleşi, imza günü takvimi ve daha fazla bilgi, https://www.kitapizmir.com/ adresinde yer alıyor.

İZELMAN A.Ş. ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) desteğiyle yazar ve yayıncıları kitapseverlerle bir araya getiren fuar 6 Kasım’a kadar açık olacak.