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İzmir'de jandarma basmaktan yoruldu, onlar oynatmaktan yorulmadı

İzmir'in Bornova ilçesinde, jandarmanın 2 ayrı işletmeye düzenlediği operasyonda, kumar oynayan 152 kişi suçüstü yakalandı, kumar oynatıp yer temin eden 2 kişi de gözaltına alındı. Mühürlenen işletmelerden birine daha önce 22, diğerine ise 18 kez aynı gerekçeyle operasyon düzenlendiği belirtildi

İzmir'de jandarma basmaktan yoruldu, onlar oynatmaktan yorulmadı
06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:30

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatı doğrultusunda Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Mayıs'ta Beşyol ve Gökdere mahallelerindeki 2 işletmeye kumar baskını yaptı. 'Tombala' oynadıkları belirlenen 152 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere toplam 616 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynattığı, yer temin ettikleri ve mühür bozdukları gerekçesiyle işletmeciler İ.A. ve A.K. gözaltına alındı, işletmeler mühürlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, serbest kaldı.

Beşyol'daki işletmeye daha önce 18, Gökdere'dekine de 22 kez kumar oynatıldığı gerekçesiyle işlem yapılıp mühürlendiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kumar
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