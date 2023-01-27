İzmir'de kabus gibi gece! Bir villaya yıldırım isabet etti, yangın çıktı!

İzmir'de etkili olan sağanak yağmur birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Kemeraltı Çarşısı'nda su birikintileri oluşurken, yağmur nedeniyle toplu ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Gece boyunca etkili olan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. Torbalı'da bir villanın çatısına yıldırım isabet ederken, yangın da çıktı

İzmir'de gece boyunca etkili olan sağanak yağmur birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar suyu temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Çarşıda esnaflık yapan Zafer Çiçek, her yağmurda bu şekilde mağdur olduklarını belirterek, yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını istedi.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken bazı vatandaşlar iş yerlerine geç ulaştı. Bazı bölgelerde ise şiddetli yağmur nedeniyle belediye otobüsleri ve dolmuş seferleri gecikmeli yapılabildi.

Narlıdere ilçesi 9 Eylül Caddesi'nde yağışın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.

Çökme sonucu bir polis aracı ve ticari araç çukura düşerken ekipler araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Bir otoparktaki araçlar da toprak kayması sonucu zarar gördü.

Sağanak, Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçelerinde de etkisini gösterdi. Gök gürültülü sağanakla birlikte çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

Torbalı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bir villanın çatısına yıldırım isabet etti. Çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, binada hasar oluştu.

Sağanak nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da bir gidiş bir geliş uçuş seferi iptal edildi.