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İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir'de, polis ekiplerince bir depoya yapılan baskında 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu
21 Ekim 2021 Perşembe 08:37

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, bir depoda karışımlı akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Konu ile ilgili başlatılan çalışma sonucunda bir depoya baskın yapıldı. Ekiplerce depoda yapılan aramada 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Polis, 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 1 depoda yapılan aramada, 109.500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır."

Etiketler; #izmir #izmir kaçak akaryakıt
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