İzmir'de kaçak içki operasyonu

Jandarmanın 2 ayrı operasyonunda 288 şişe ve 170 litre sahte içki ele geçirildi.

İzmir'de kaçak içki operasyonu
19 Eylül 2019 Perşembe 16:00

İzmir'deki iki ayrı operasyonda 288 şişe ve 170 litre sahte içki ele geçirildi.Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenilen bir aracı kontrol noktasında durdurdu.Ev eşyası taşıdığı belirlenen araçta 288 şişe sahte içki bulundu.Sürücü Ş.M. gözaltına alındı.Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan A.U'ya ait evde ise 170 litre kaçak içki tespit edildi.Gözaltına alınan ev sahibi işlemleri için jandarmaya götürüldü.


Kaynak: AA
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