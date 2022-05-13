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İzmir'de kaçak sigara operasyonu!

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda 4,1 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de kaçak sigara operasyonu!
13 Mayıs 2022 Cuma 10:58

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Konak, Çiğli ve Karşıyaka ilçelerindeki bazı adreslerde sigara kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından 4 ev, 7 iş yeri, 4 araç ve 4 depoya düzenlenen baskınlarda 4,1 milyon bandrolsüz makaron, 2 bin 841 paket kaçak sigara, 5 bin 15 kaçak puro, 655 bin 320 doldurulmuş sigara, 280 kilo kaçak nargile melası, 361 paket kaçak pipo tütünü, 285 kilo kıyılmış tütün, 32 bin 939 sigara sarma kağıdı, 30 elektronik sigara likiti, 1 sigara elektronik dolum makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi. 14 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, M.B. ve Ş.İ. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen M.B. ve Ş.İ., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak sigara #operasyon
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