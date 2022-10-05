İzmir'de kadın avukatlara korkunç tehditler!

İzmir Barosu'na kayıtlı bazı kadın avukatlara ölüm tehdidi içeren mesajlar gelmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Baro, tehdit mesajı alan başka avukatlar olması durumunda kendilerine bilgi verilmesini istedi. Ölüm tehdidi alan avukatlardan Bahar Dural, "İşin içine ailem de karıştırıldı. Takipçisi olacağım" dedi.

İzmir Barosu'na kayıtlı 2 kadın avukata aynı telefon numarası tarafından, içerisinde tıbbi terimlerin de yer aldığı ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderildi. Avukatlar, durumu İzmir Barosu'na bildirdi. Baro, konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Daha fazla mağdurun olabileceği ihtimaliyle, Baro tarafından diğer avukatlara da SMS gönderilip, tehdit içerikli mesajlar alan başka avukatlar varsa durumu bildirmeleri istendi. Ölüm tehdidi alan avukatlardan Bahar Dural, tehdidin bir mesajlaşma uygulaması üzerinden geldiğini belirterek, "Numarayı daha önce hiç bilmiyordum. Öncelikle çok ılımlı bir şekilde, 'Merhabalar Bahar Hanım, bir şey danışabilir miyim?' yazdı. Ben de avukat olduğum için bu kişinin bir müvekkil adayı olabileceğini düşünüp, 'Buyrun' diye cevap verdim. Daha sonra ölüm tehdidi ve hakaret içerikli mesajlar atmaya başladı" ifadelerini kullandı.

'AİLE ÜYELERİMİN İSMİNİ VE OFİSİMİN ADRESİNİ SÖYLEYEREK TEHDİT ETTİ'

Mesajla tehditlerini sürdüren kişiye ait numarayı engellediğini dile getiren Dural, "Israrla kim olduğunu sormama rağmen, tehdit ve hakaretlere devam edip, aile üyelerimin ismini ve bulunduğum ofisin adresini söyleyerek, beni öldüreceğine dair mesajlar attı. Sonrasında numarayı engellemek durumunda kaldım. Ertesi gün İzmir Barosu'ndan mesaj geldi ve benim gibi başka kadın meslektaşıma da bu tarzda mesajlar geldiğini ve konu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını öğrendim" dedi.

Aynı durumu yaşayan başka meslektaşlarının olduğunu da öğrenen Dural, "Baro'dan mesaj gelince anladım ki bu mesaj sadece bana değil, birçok kadın meslektaşıma gitmiş. Diğer meslektaşlarımla da görüşme şansım oldu. Aynı tarzda, tıbbi terimler de içeren, kopyalanıp herkese aynı şekilde gönderilmiş bir mesaj. Başsavcılık ile İzmir Barosu konuyla alakalı olarak bir görüşme sağlamış. Avukatlık mesleğini icra ettiğim için bana husumet besleyen birileri olabileceğini düşündüm ve tedirgin oldum. İşin içine ailem de karıştırıldı. Bu işin takipçisi olacağım, peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

Kadın avukatlara gönderilen mesajda, 'Kimsiniz?' sorusuna 'Seni parçalara ayıracak kişiyim' cevabı verildiği, 'Kanının tadına bakacağım' gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.