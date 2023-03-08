İzmir'de kadın avukatlardan 8 Mart mesajı: Kadın dayanışmasını yükselteceğiz

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında basın açıklamasında bulunan İzmir Barosu üyesi avukatlar, kadın dayanışmasını yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Barosu üyesi avukatlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında basın açıklaması bulundu. İzmir Barosu önünde toplanan kadın avukatlar Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yer alan Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüyerek burada basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete dikkat çekilerek İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yapıldı.

Şiddet durmuyor

Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine dikkat çeken İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Büşra Marangozoğlu, “Bu ülkede Aslı Engin üç çocuğunu polis eşliğinde görmeye gittiğinde boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak katledileli bir hafta bile olmadı. Yani bu ülkede bir kadının daha yaşama hakkı elinden alındı. Hem de polis eşliğinde. Bu ülkede birçok kez uzaklaştırma kararı verilmiş olmasına rağmen tazyik hapsi kararı, Hülya Şellavcı iş yerinde eşi tarafından başından vurularak katledildikten sonra verildi. Yani bu ülkede bir kadının daha yaşama hakkı elinden alındı. Hem de adli makamlar öngörebileceği halde. Bu ülkede zamanın en büyük yıkımlarından biri oldu, 11 ilde birden yaşanan deprem. Depremden sağ çıkabilen kadınlar, canlarının sağ olduğuna sevinemedi. Çünkü çadırda bile, depremzede olan kadınlara karşı bile, deprem bölgesinde bile erkek şiddeti devam ediyor. Tehditten cinsel saldırıya, ısrarlı takipten kasten yaralamaya, kadına karşı fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet devam ediyor. Bu ülkede depremzede Alev Altun, barınma ihtiyacı devlet tarafından karşılanmadığı için şiddet gördüğü eşinin evine yerleşmek zorunda kaldı, üzerine kaynar su döküldü. Bu ülkede Pınar Gültekin vahşice katledileli 3 yıl oldu. Yakıldığında henüz yaşıyor olduğuna dair raporlar dosyasında yer almasına rağmen ilk derece mahkemesi sanık hakkında haksız tahrik indirimi uyguladı ve katiline sadece 23 yıl hapis cezası verdi” diye konuştu.

“Mücadele etmeye devam edeceğiz”

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Gözde Önal ise “Bu ülkede hiçbir şeye ses çıkmadı da kadınların yaşamına, haklarına gelince herkes hep bir ağızdan konuştu. Bu ülkede kadınlara nafaka verilmesine karar verildiğinde gösterilen tepki, kadınlar katledildiğinde gösterilmedi. Erkeklerin bitmeyen istekleri konuşuldu da sıra kadına gelince, erkeklerin yorumlarından kadınlara söz sırası gelmedi. Biz, İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, kadınlara yönelik her türlü şiddete karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Pınar Gültekin, Ceyda Yüksel, Hülya Şellavcı ve daha adını sayamadığımız tüm kadınların davalarının da takipçisi olacağız. Aslı Engin’in katledilmesine ilişkin yargılama sürecinin takipçisi olacağız. Şu an deprem bölgesinde bulunan, temel ihtiyaçları dahi karşılanmayan, şiddet gören kadınlarla dayanışmamızı yükseltmeye devam edeceğiz. Asla bu düzene alışmayacağız! Bu düzene karşı durmaktan, şiddete uğrayan tek bir kadın kalmayana dek mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Aileyi dağıtan şey kadınlara yönelik şiddet olmasına rağmen, kadının eğitimini, kadının çalışmasını, kadının adil muamele görme isteğini aile birliğinin sonlanmasının nedeni olarak gören, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alan zihniyet var oldukça ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ demekten vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.