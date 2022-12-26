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İzmir'de kadın cinayeti! Eşini bıçaklayarak öldürüp, kayıplara karıştı!

İzmir'de kadın cinayeti! Eşini bıçaklayarak öldürüp, kayıplara karıştı!
26 Aralık 2022 Pazartesi 15:42

İzmir'de kadın cinayeti! Karabağlar ilçesinde yaşayan A.F., tartıştığı eşi Nurhan F.'yi boğazından bıçaklayarak öldürdü. 5 yaşındaki çocuğunu ev sahibine bırakan A.F. daha sonra da olay yerinden kaçtı

Limontepe Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nurhan F. ile kocası A.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.F, eşini boğazından bıçakladı.

Şüpheli, 5 yaşındaki kızını ev sahibine bıraktıktan sonra otomobille kaçtı.

Bağırma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Nurhan F'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Nurhan F'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan çiftin 12 yaşındaki çocuklarının olay esnasında okulda olduğu, zanlının kaçmadan önce ev sahibine, "Çocuğu annesi birazdan alacak" şeklinde söz sarf ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kadın cinayeti #ölüm #haber
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