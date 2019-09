İzmir'de kadın otobüs şoförleri göreve başladı

Belediye otobüslerinde görev almak üzere girdikleri sınavları başarıyla geçen 17 kadın, direksiyon başına geçti

Göreve başlayan şoförlerden Fatma Nihal Buruk: "Kendimize güveniyoruz, zorluklara göğüs germeyi biliyoruz. Yolcuların şoförlere bakış açılarını değiştirmek istiyoruz" İzmir'de sınavları başarıyla geçen 17 kadın, belediye otobüslerinde şoför olarak çalışmaya başladı.İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ESHOT Genel Müdürlüğüne otobüs şoförü olmak üzere başvuru yapan kadınlara ileri sürüş eğitimi verildi.

Karşılaşacakları tehlikeli durumlarla nasıl baş edebileceklerini öğrenen kadınlar, ıslak ve kaygan zeminde sürüş, ani engellerden kurtulmak için doğru manevra teknikleri ve günlük araç bakımı gibi konularda sınava tabi tutuldu.Zorlu süreci başarıyla tamamlayan 17 kadın, işbaşı yaptı. Kadın şoför sayısının ilk etapta 30'a çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşamın her alanında cinsiyetle ilgili ön yargıları yıkmayı hedeflediklerini, erkek egemen yapısıyla bilinen mesleklerle bu işe başladıklarını belirtti.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes soruyor, kadınlar bu işi başarır mı, başaramaz mı ? Evet herkes ağır vasıta kullanamaz. Yetenek ve donanım gerektiren bir iş olduğu doğru. Ama bunun cinsiyetle hiçbir ilgisi yok. Bizim amacımız birkaç kişiyi vitrine çıkarıp İzmir'de 'kadın şoförler de var' dedirtmek değil. O zaman göstermelik bir iş yapmış olursunuz. İnanıyorum ileride çok daha fazla kadın otobüs şoförü göreve başlayacak."

Kızının sözleri üzerine sınava girdi

Göreve başlayan şoförlerden Fatma Nihal Buruk ise şoförlüğün çocukluk hayali olduğunu vurguladı.Her sektörün zorlukları olduğunu aktaran Buruk, "Ama kendimize güveniyoruz, zorluklara göğüs germeyi biliyoruz. Ataerkil bir toplumda yaşıyoruz ama kadınlara fırsat verildiği takdirde inanın biz en zirvede oluruz. Yolcuların şoförlere bakış açılarını değiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Döndü Eser de daha önce servis şoförlüğü yaptığını, eşinin de otobüs kullandığını belirterek, şunları kaydetti:

"11 yaşında bir kızım var. Bir gün bana 'Babam daha güçlü olduğu için otobüs kullanıyor, sen kullanamıyorsun. Demek ki kadınlar güçsüz' dedi. Ona kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek için ertesi gün sürücü kursuna gittim, E sınıfı ehliyet sınavlarına girdim. Şimdi diyor ki, 'Kadın-erkek eşittir, her şeyi kadınlar da yapabilir'. Ben çocukların görerek, yaşayarak her şeyi öğrenebileceklerini düşünüyorum. Bunu göstermek için böyle bir şey yaptım ama aynı zamanda araç kullanmayı, insanların içinde olmayı seviyorum. Biz anne olarak bir çocuğu yetiştirebiliyorsak, erkeklerin yaptığı her şeyi de yapabiliriz. Erkekleri de biz yetiştiriyoruz zaten."